Publicado 07/01/2022 15:06

Barra Mansa - A chuva que atingiu Barra Mansa no fim da tarde de quinta-feira, dia 06, provocou alguns danos. Os casos mais graves foram registrados nos bairros: Nova Esperança, Jardim Primavera, Vila Principal e Vila Coringa.

Segundo a Defesa Civil, a partir das 17h de quinta-feira, foi registrado o acumulado de chuva de 45,6mm no bairro Nova Esperança; 37,8mm no Metalúrgico (Região Leste) e 20mm na Vila Nova. Esses locais possuem sirenes com pluviômetros.

Ainda segundo o órgão, no Nova Esperança foi registrado um deslizamento de terra com queda de muro e barro sobre rua; houve ocorrência de alagamento na Vila Principal; transbordo do Rio Barra Mansa no Nova Esperança e também no Jardim Primavera. No Roselândia II, na Rua José Henrique Batista ocorreram deslizamentos de terra.

Ainda foi registrada a queda de uma passarela, construção particular, na Vila Coringa, situada na Rua Ernesto Duarte, que dá acesso a nove casas. A passagem está interditada pela Defesa Civil há cerca de um mês e gerou alerta das equipes sobre o risco de desabamento.

Na noite de quinta-feira, o Rio Barra Mansa transbordou nos bairros Nova Esperança e Jardim Primavera. O Rio Bananal chegou ao limite, nos bairros Colônia e Santa Maria II. As equipes da Defesa Civil registraram no Rio Paraíba do Sul, a cota de 3,20m, sendo que o nível normal é de 2,50m.

Segundo as informações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), existe previsão de chuvas, na classificação de leve a moderada, para Barra Mansa até o dia 11.



Nesta sexta-feira, dia 07, equipes de Defesa Civil, Saae e Secretarias Municipais percorrem a cidade. Para situações de risco, as pessoas podem acionar a Defesa Civil através do telefone 199 ou a Guarda Municipal, pelos números: (24) 3028-9339 ou 3028-9369.