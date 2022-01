Ação ocorre em vários pontos da cidade e visa coibir a criminalidade - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 10/01/2022 14:23 | Atualizado 10/01/2022 14:26

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira, dia 10, teve início a “Operação Integração” da Polícia Militar (PM) em Barra Mansa. A ação acontece em vários pontos da cidade.



Segundo as informações do comando do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o objetivo, é combater a criminalidade, como o tráfico de drogas e de armas, desmanche de carros roubados e ainda identificar suspeitos infiltrados na população de rua.

Ainda de acordo com a PM, qualquer ação criminosa pode ser denunciada através do Disque Denúncia, 0800 0260 667 ou pelo telefone de emergência, 190.