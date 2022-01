Defesa Civil atendeu ocorrências entre a noite de quarta-feira, dia 12, e a manhã desta quinta-feira, dia 13 - Divulgação

Publicado 13/01/2022 13:23

Barra Mansa - Ocorrências por conta da chuva foram registradas no município de Barra Mansa, entre a noite de quarta-feira, dia 12, e a manhã desta quinta-feira, dia 13.

Um deslizamento de terra provocou a interdição parcial da Rua Domingos José Dantas, no bairro Boa Sorte. No local, o trânsito seguiu em esquema de siga e pare até as 8h30 desta manhã, quando o Saae-BM desobstruiu a via.



Outra ocorrência foi no bairro Piteiras. Um muro de contenção desabou e a terra de uma encosta deslizou na Rua Joaquim da Silva Braga. Ninguém ficou ferido. O trecho foi sinalizado e a Defesa Civil orientou moradores próximos ao local.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais) ainda há previsão chuva para o final da tarde desta quinta-feira.