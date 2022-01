Nova diretoria do Barra Mansa Futebol Clube toma posse - Divulgação

Publicado 14/01/2022 08:57

Barra Mansa - A nova diretoria do Barra Mansa Futebol Clube, referente à gestão 2022/2023, tomou posse na noite de quarta-feira, dia 12, no salão da Aciap Barra Mansa. A cerimônia foi restrita e limitada ao público devido ao protocolo de covid-19.

O ato de posse da nova diretoria foi conduzido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlinhos. Durante o evento, o presidente Genivaldo Silva fez um discurso, onde destacou que a nova fase é mais madura e experiente, por conta da gestão anterior. E que atualmente, o grupo de trabalho está mais completo e divide melhor as atribuições.

Ele ainda ressaltou, que os departamentos de evento, de comunicação, de administração, entre outros, irão funcionar com o objetivo de ter mais resultados. Além disso, afirmou que o futebol profissional será prioridade nesta nova gestão.

Nas próximas semanas será definida a data de lançamento do projeto Barra Mansa Academy. Que terá o objetivo de atender as modalidades do futsal e do futebol de campo.