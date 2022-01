Barra Mansa segue com a vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 14 - Divulgação

Publicado 14/01/2022 09:09

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, 14, Barra Mansa o cronograma de vacinação contra covid-19 continua em Barra Mansa. Haverá aplicação de 1ª, 2ª ( agendadas), 3ª e 4ª doses. A imunização ocorre até as 16h, nos postos de saúde dos bairros, e até as 20h, no PSF do Ano Bom.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para ser vacinado, o morador precisa apresentar o cartão de vacina, RG e CPF. Ainda é preciso levar o comprovante de residência atualizado e menores precisam estar acompanhados de um responsável.

Confira o esquema vacinal: 1ª dose em pessoas a partir de 12 anos, nos postos de saúde dos bairros; 2ª doses agendadas, sendo que CoronaVac e AstraZeneca estão centralizadas no PSF do Ano Bom; 3ª dose para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 14/09. Já a 4ª dose será oferecida para imunossuprimidos (laudo médico) que tomaram a 3ª dose até o dia 14/09.