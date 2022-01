Hemonúcleo faz um apelo para que a população faça doações - Divulgação

Publicado 14/01/2022 19:35

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, em especial o A + e o B +, que estão com armazenamento crítico. Segundo a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, o número de bolsas de sangue caiu devido ao aumento de cirurgias de emergência.

“Nos últimos dias, obtivemos um aumento de transfusões de emergência na Santa Casa. Com isso, nosso estoque de sangue diminuiu consideravelmente, principalmente dos tipos A + e B + que entraram em estado crítico. Convido a todos que puderem ajudar a manter o estoque de sangue em alta. Doar é rápido e é um gesto que salva vidas”, disse Thaís.

Requisito para ser doador: É necessário ter entre 16 e 60 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar com autorização dos responsáveis; estar com a saúde em dia; não ter ingerido bebidas alcoólicas no mínimo 12 horas antes da doação; caso tenha tatuagem, é preciso aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, no Centro - anexo à Santa Cansa de Misericórdia. O horário de atendimentos para as doações é de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.