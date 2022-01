Caso foi registrado na 90ª DP - Divulgação

Publicado 15/01/2022 21:08

Barra Mansa - Um homem, de 29 anos, foi preso com um carro roubado neste sábado, dia 15, na Rodovia Presidente Dutra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo durante uma fiscalização no km 287, no distrito de Floriano.

Durante a inspeção, os agentes perceberam indícios de adulteração no veículo. O carro era da mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado no Rio de Janeiro, com roubo registrado em 25 de outubro do ano passado, em São Gonçalo.

Segundo as informações, o condutor disse que receberia um valor em dinheiro para entregar o carro em Dourados (MS). Ele foi detido por receptação de veículo roubado e o registro do caso foi feito na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.