BM terá ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 21 - Divulgação

Publicado 20/01/2022 08:43

Barra Mansa - O município de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira, dia 21. A medida foi tomada devido ao feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade, comemorado nesta quinta-feira, dia 20. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão, retomando as atividades na segunda-feira, 24.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, Delegacia e Hospital da Mulher funcionarão normalmente. O Hemonúcleo não funcionará durante o feriado. O serviço volta na segunda-feira, 24. Já o Conselho Tutelar, Defesa Civil, Saae-BM funcionarão em esquema de plantão.

Festa de São Sebastião



O governo municipal confirmou o cancelamento da tradicional festa de São Sebastião. As barracas de gastronomia na Praça da Matriz, no Centro, e a procissão em celebração ao dia do padroeiro, nesta quinta-feira, dia 20, não irão acontecer. A 31ª edição da Corrida de São Sebastião foi adiada.