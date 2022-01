Drogas são apreendidas em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 21/01/2022 08:56

Barra Mansa - A Polícia Militar apreendeu drogas e material do tráfico no bairro Santa Maria III, em Barra Mansa. Um casal também foi detido na ação. Os policiais foram ao local após receberam informações sobre uma mulher que estaria com entorpecentes na Rua Luiz Fernandes de Castro.

Ao chegarem na localidade, os agentes viram a suspeita e fizeram a abordagem. Com ela foram encontrados 46 pinos de cocaína e também um caderno de anotações do tráfico de drogas. A jovem, de 19 anos, disse aos policiais que não tinha mais drogas em sua casa, mas os levou até sua casa.

A PM foi ao imóvel e realizava buscas, no momento que a suspeita declarou ter perdido e revelou onde havia mais drogas escondidas. No total, o seguinte material foi apreendido: 256 pedras de crack, 298 pinos de cocaína, uma embalagem com 59 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares e um caderno de anotações do tráfico.

Os agentes já estavam saindo da casa, quando um homem chegou e declarou que o material encontrado pertencia a ele. Diante da situação, o casal foi levado para a Delegacia de Polícia.