Confira o esquema de vacinação contra covid para crianças em Barra Mansa - Felipe Vieira

Confira o esquema de vacinação contra covid para crianças em Barra MansaFelipe Vieira

Publicado 31/01/2022 09:55

Barra Mansa - A vacinação contra covid-19 acontece nesta segunda-feira, dia 31, em Barra Mansa, das 9h às 16h. Conforme a programação, a aplicação da primeira dose estará disponível para crianças a partir de 8 anos e também os pequenos de 5 a 7 anos com imunossupressão, comorbidade ou deficiência permanente.

Os locais de vacinação são os seguintes para crianças a partir de 8 anos ou aquelas de 5 a 7 que possuem comorbidade: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, ou Paraíso de Cima.

Já os pequenos de 5 a 11 anos com imunossupressão devem ir nas seguintes unidades: Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro ou Paraíso de Cima.

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação na Vila Principal e no distrito de Amparo acontece somente às sextas-feiras; em Floriano e Rialto nas terças-feiras; e no Santa Rita de Cássia, às quintas-feiras.

No ato da vacinação, as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.