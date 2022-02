Acidente ocorreu na madrugada deste sábado, dia 02, em BM - Divulgação

Publicado 05/02/2022 12:56

Barra Mansa - Uma carreta tombou na madrugada deste sábado, dia 05, na Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa. O acidente aconteceu no veículo km 269, na pista sentido Rio de Janeiro.

O tombamento ocorreu após o veículo perder o controle em uma curva e bater na mureta central da estrada. Em seguida um ônibus que estava logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a carreta tombada.

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo três passageiros do ônibus e o motorista da carreta, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, no momento desta publicação, o trânsito apresentava lentidão no trecho a partir do km 270 até o km 284, sentido Rio, e o tráfego fluía pela faixa da esquerda.