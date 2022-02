Vacinação de crianças, jovens e adultos nesta quarta-feira, 02, em BM - Divulgação

Publicado 02/02/2022 09:26

Barra Mansa - Nesta quarta-feira, dia 02, a programação de vacinação contra a covid-19 inclui a aplicação de 1ª dose para crianças a partir de 6 anos, além dos pequenos com 5 anos com imunossupressão, comorbidade ou deficiência permanente.

Para receber a dose do imunizante, a criança deve estar acompanhada de um responsável, além de apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 09 às 16h. Confira os locais da vacinação pediátrica:

A partir de 6 anos ou aquelas de 5 que possuem comorbidade ou deficiência permanente, a aplicação acontece nas seguintes unidades de saúde: Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, ou Paraíso de Cima. Já crianças de 5 a 11 anos com imunossupressão devem ser encaminhados as seguintes unidades: Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro ou Paraíso de Cima.

Nas UBS da Vila Principal e do distrito de Amparo, a vacinação ocorre apenas às sextas-feiras; e na UBS de Santa Rita de Cássia às quintas-feiras.

A vacinação para jovens e adultos acontece nas UBS dos bairros, das 9h às 16h e na UBS do Ano Bom, a imunização ocorre das 9h às 20h.

A 1ª dose será aplicada em pessoas a partir de 12 anos; a segunda dose agendada, CoronaVac e AstraZeneca centralizadas na unidade Ano Bom; Janssen para quem recebeu a primeira dose até 02/10, Ano Bom; a terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 02/10 e a 4ª dose apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a 3ª até o dia 02/10.

A imunização é realizada nas seguintes unidades: Distrito de Amparo (sextas-feiras), Ano Bom, Belo Horizonte, Boa Vista II, Bocaininha, Colônia Santo Antônio, Cotiara, Distrito de Floriano (quintas-feiras), Getúlio Vargas, Ismael de Souza, Jardim Primavera, Km4 (segundas e quartas-feiras), Mangueira, Monte Cristo, Nova Esperança, Paraíso de Baixo, Piteiras, Pró-Saúde/UBM (exceto terça e sexta-feira), Rialto (sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quartas-feiras), Santa Rita de Fátima, São Francisco, Vila Coringa I e II, Vila Delgado, Vila Orlandélia, Vila Principal e Vila Ursulino.

Documentos necessários: cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Para receber a 4ª é preciso apresentar do laudo médico e o comprovante das outras doses.

Barra Mansa registrou até o momento, 25.730 casos da covid-19 e 709 mortes em decorrência da doença, segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde.