Trânsito ficou congestionado na Via Dutra em BMDivulgação/ PRF

Publicado 02/02/2022 08:37

Barra Mansa - Uma carreta tombou no início da noite de terça-feira, dia 1º, na Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa. O acidente aconteceu no km 263,4, na pista sentido Rio.

O veículo transportava gôndolas de um supermercado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

Ainda segundo a PRF, chovia no momento em que a carreta tombou. Com o tombamento, a pista ficou totalmente interditada, o que gerou um congestionamento no trecho. Logo após, o trânsito foi desviado pelo o acostamento.