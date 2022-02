"Trote Solidário' incentiva jovens a ajudarem o próximo e aumentar o estoque de sangue - Divulgação

Publicado 01/02/2022 10:06 | Atualizado 01/02/2022 10:08

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa realiza até o fim do mês de fevereiro, a Campanha ‘Trote Solidário’. A intenção é incentivar os estudantes a serem ‘calouros sangue bom’, e assim ajudar o próximo através de doações de sangue.

De acordo com a unidade, o estoque está em estado crítico e todo tipo sanguíneo é bem-vindo. A ação acontece em parceria com o UBM (Centro Universitário de Barra Mansa). Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, na última sexta-feira de fevereiro acontecerá o sorteio de um brinde.

“Todos os alunos que vierem à nossa unidade para fazer a doação, preencherá um cupom que no próximo dia 25 será sorteado para concorrer a um brinde simbólico”, disse.O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, os menores de idade só podem doar com autorização dos responsáveis; já a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. É necessário estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação e caso tenha feito tatuagem, a pessoa precisa aguardar um ano após a realização da mesma.