Objetivo é promover mais segurança e conforto aos pacientes do hospitalFelipe Vieira

Publicado 20/03/2022 22:33

Barra Mansa - Na manhã deste domingo, dia 20, o Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa recebeu um novo gerador de energia. A ideia com a instalação do equipamento é promover a segurança e conforto aos pacientes e profissionais da unidade.

“A falta energia elétrica é constante, principalmente na época de chuva. Por isso, buscamos a instalação deste gerador mais moderno e eficiente. Fizemos um levantamento técnico para ver qual equipamento iria suprir as necessidades, licitamos a obra para a instalação e a empresa providenciou os reparos necessários na rede elétrica”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes.

Segundo a SMS, o gerador é trifásico, com potência de 315/286 Kva / 60 Hz, com motor MWM, movido a diesel e com funcionamento automático. O equipamento pode ser abastecido enquanto estiver em operação, não limitando o tempo de autonomia do mesmo.

Para instalação do gerador, o trânsito na Avenida Tenente José Eduardo foi interrompido entre a Praça do Fundamp e o n° 233. Já na Rua João Valiante, entre a praça e a Rua da Imprensa, o tráfego fluiu em mão dupla. Agentes da Guarda Municipal ficaram no local para orientar a população.