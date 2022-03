Barra Mansa inicia busca ativa para vacinação contra covid-19 de alunos nas escolas

BM começa busca ativa para vacinação de alunos nas escolas - Felipe Vieira

Publicado 16/03/2022 09:44

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 15, Barra Mansa através de um trabalho em conjunto das Secretarias de Saúde e Educação começou a busca ativa para vacinação contra covid-19 de alunos nas escolas, com idade entre 5 e 11 anos.

A iniciativa começou no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro da cidade, onde estudantes do 6º e 7º Ano, que estavam com autorização prévia dos pais ou responsáveis, foram vacinados.

A responsável pela equipe de enfrentamento à covid-19 da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde Amaral, disse que as equipes da realizaram busca ativa previamente e reuniões com os pais.

“Nós não estamos impondo a vacinação nas escolas como uma obrigatoriedade. Nosso principal objetivo é vir conversar com os responsáveis, visando a conscientização e informando a importância da vacina. Aqueles que autorizarem, por escrito, nós realizamos a imunização. A aceitação dos pais aqui no CEI, foi muito boa, no dia da reunião eles chegaram com muitos questionamentos, principalmente relacionados a informações vindas da internet e nós prontamente sanamos todas as dúvidas”, falou.

A diretora da unidade, Sandra Maria Eulália Candido Fabiano, ressaltou que a mobilização para essa busca ativa vem acontecendo antes do início do ano letivo.

“A equipe da Secretaria de Saúde esteve aqui na escola fazendo a sensibilização dos pais, respeitando os motivos de cada um na decisão de não vacinar. Quando houve a marcação da imunização, nós voltamos a contatar os pais para confirmar ou não a vontade da vacinação. No geral tivemos uma boa aceitação e muitos relataram que ainda não tinham imunizado os filhos por falta de tempo, principalmente por conta do horário de trabalho. Eles estavam ansiosos por este momento”, comentou a diretora.

Gabriela Paiva de Moraes, mãe de Julia Paiva de Oliveira, de 11 anos, foi à escola para autorizar a vacinação e acompanhou o momento.

“Esperávamos muito por este momento, ainda não tinha tido tempo de levá-la para vacinar por conta do meu trabalho. Quando a escola fez a reunião e comunicou que haveria a vacinação aqui, fiquei mais aliviada”, disse a mãe.

Outra responsável que acompanhou a vacinação foi a Ana Aparecida Silva Reis, avó de Ana Luisa Reis dos Santos, também de 11 anos.

“Todos na nossa família já foram vacinados e eu já estou com as três doses, só estava faltando ela. Eu quem crio a Ana Luisa e estava ansiosa por isso. Decidi vir acompanhá-la, pois ela me disse que estava nervosa. A saúde dela é muito importante, é uma emoção estar aqui”, declarou a avó.