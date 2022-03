Novos Guardas Municipais de BM iniciam curso de formação - Felipe Vieira

Publicado 15/03/2022 14:02

Barra Mansa - Os novos agentes da Guarda Municipal (GM) de Barra Mansa, que foram aprovados no último concurso público, irão passar por uma formação nos próximos dois meses. O objetivo do curso é deixá-los aptos para efetuarem as atividades nas ruas da cidade.

A atividade começou na manhã dessa segunda-feira, dia 14. Na primeira etapa, os alunos participarão de vários cursos e treinamentos, que acontecerão no Parque da Cidade, no Parque Natural de Saudade e no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), como explicou o comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente.

“Hoje eles estão passando por instrução de ordem unida e treinamento físico, mas ao longo desses dois meses eles vão participar de curso de defesa pessoal, orientações jurídicas e tributárias, conhecimento de direitos humanos, além, é claro, de treinamento teórico e prático sobre o trânsito e outros que abrangem a atividade de Guarda Municipal”, esclareceu.

Ainda segundo o comandante da GMBM, a perspectiva é muito boa com a chegada dos novos agentes.

“Nossa expectativa era muito grande, esperávamos muito por esse reforço no nosso efetivo. Estamos recebendo 14 novos guardas e eles chegam trazendo um novo gás e determinados a atuar no ordenamento de nossa cidade”, falou.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, falou que os novos agentes irão colaborar para a ampliação dos trabalhos realizados pela GM.

“A chegada dos novos guardas vai oxigenar o nosso efetivo. Dessa forma vamos poder melhorar a qualidade do serviço prestado à população, ampliar os trabalhos e ser mais ostensivos, inclusive aumentando a oferta de serviços que temos em nosso planejamento, como ronda escolar, patrulhamento de praças e prédios públicos e a atuação no trânsito da cidade”, comentou o secretário.