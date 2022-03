Material apreendido no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa - Divulgação

Material apreendido no bairro Santa Isabel, em Barra MansaDivulgação

Publicado 13/03/2022 22:50

Barra Mansa - Um confronto entre policiais militares e suspeitos foi registrado na noite de sexta-feira, dia 11, do bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local após denúncias de que homens com armas de fogo e praticando o tráfico de drogas em um baile funk não autorizado.

Segundo os policiais ao chegarem ao endereço, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe da PM. Os policiais revidaram ao ataque.

Depois da troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados baleados e caídos no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os homens já estavam mortos. Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.

Na ação, o seguinte material foi apreendido: 01 revólver calibre 32; uma escopeta calibre 12; 04 rádios transmissores; 01 aparelho celular; 01 mochila com 37 cápsulas de cocaína, 45 tiras de maconha e munições de calibre 12.

Segundo o 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma criança de 06 anos de idade foi levada por familiares à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, após ser atingida durante o confronto. Ainda segundo as informações do BPM, a criança recebeu alta médica no sábado, dia 12, pela manhã e não houve necessidade de procedimento cirúrgico.