Análises serão feitas em toda a extensão da rede - Divulgação

Publicado 09/03/2022 18:38 | Atualizado 09/03/2022 18:39





Segundo o coordenador administrativo e financeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de BM, José Geraldo Mattea Salgado Santos, a análise será feita para localizar possíveis pontos críticos e assim evitar que o problema volte a ocorrer. Barra Mansa - Seguem as obras de reconstrução da galeria de água pluvial que se rompeu na Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa. Novas avaliações serão realizadas, em toda a extensão da rede.Segundo o coordenador administrativo e financeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de BM, José Geraldo Mattea Salgado Santos, a análise será feita para localizar possíveise assim evitar que o problema volte a ocorrer.

“Estamos fazendo novas sondagens, por toda a extensão da rede local e assim avaliar a situação, sanar possíveis danos e assim evitar novos transtornos”, falou.

Também de acordo com o Saae-BM, a “equipe finalizou a reconstrução de 20 metros de extensão das galerias. Foram feitas novas tampas e as etapas seguem com escavações, montagem de ferragens, concretagem, cura e reaterro”, falou.