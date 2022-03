Para vacinação infantil é necessário apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência - Felipe Vieira

Publicado 02/03/2022 10:06

Barra Mansa - Nesta quarta-feira de cinzas, dia 02, a vacinação contra covid-19 acontecerá até as 13 horas, no PSF Ano Bom, em Barra Mansa.

A primeira dose será destinada para pessoas a partir de 12 anos; a segunda dose somente para quem estiver agendada no próprio cartão de vacina. A dose de reforço para maiores de 18 anos que receberam 2ª dose até o dia 28/10; e a 4ª dose apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose até o dia 28/10.

No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Para receber a D4 é indispensável a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

Crianças com idade entre cinco e 11 anos, devem estar acompanhadas por um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.