o Hemonúcleo de BM realiza nesta segunda, dia 28, a coleta de todos os tipos sanguíneos - Divulgação

Publicado 27/02/2022 15:49

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa realiza nesta segunda-feira, 28, a coleta de todos os tipos de sangue. A ação faz parte do Bloco da Solidariedade e tem o objetivo de aumentar o estoque da unidade. A coleta ocorrerá das 7h às 11 horas.

Os requisitos para doar são os seguintes: ter entre 16 e 69 anos (os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis), a pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. No caso de ter feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma e quem teve covid-19 há menos de um mês não pode doar.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.