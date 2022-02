Acidente na Via Dutra em BM nesta terça-feira, dia 22 - Reprodução

Acidente na Via Dutra em BM nesta terça-feira, dia 22Reprodução

Publicado 22/02/2022 15:38

Barra Mansa - Uma colisão entre uma carreta e dois veículos de passeio foi registrada no final da manhã desta terça-feira, dia 22, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na pista sentido São Paulo, no km 273, na Via Dutra.

Acidente na Via Dutra em BM nesta terça-feira, dia 22 Reprodução

Segundo a concessionária que administra a rodovia, no momento desta publicação o trânsito apresentava lentidão, a partir do km 265, sentido SP. O congestionamento estava em oito quilômetros. Em Barra Mansa, o tráfego fluía pela faixa da direita.