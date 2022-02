Publicado 22/02/2022 08:00

curso gratuito de Assistente Administrativo do Senac RJ de Barra Mansa. As inscrições devem ser feitas pelo link Barra Mansa - Estão abertas as inscrições parado Senac RJ de Barra Mansa. As inscrições devem ser feitas pelo link http://psg.rj.senac.br

O curso será presencial e com início em 3 de março, na unidade do Senac, que fica na Rua Luiz Ponce, 103, Centro de BM. As vagas são oferecidas através do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinadas para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

O PSG oferece cursos de educação profissional, com todo material didático incluso, a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho.