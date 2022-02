Parte da calçada afundou no Centro de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 15/02/2022 16:09 | Atualizado 15/02/2022 16:12

Barra Mansa - O rompimento de uma galeria de água pluvial arrebentou as tubulações de gás e água e afundou parte da calçada na Rua Mário Ramos, em Barra Mansa. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 14.



Por conta do afundamento, nesta terça-feira, dia 15, o trânsito da Rua Doutor Mário Ramos segue em mão dupla entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua José Maria da Cruz, no Centro. Já a Rua Doutor José Alves Caldeira funciona em mão inglesa. O trevo de acesso à via e ao Posto de Combustível permanece interditado.

A Defesa Civil informou que será feita a recomposição de toda a área de aterro para restaurar a acesso, as redes de água potável e da galeria de drenagem. Ainda segundo a equipe, o vazamento de gás foi interrompido e a empresa responsável esteve no local e religou o fluido.