Material apreendido na tarde de segunda-feira, dia 14, em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 15/02/2022 07:44 | Atualizado 15/02/2022 07:57

Barra Mansa - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 78 tabletes de pasta base de cocaína, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. A apreensão ocorreu no início da tarde de segunda-feira, dia 14.

A ação foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Quatro pessoas foram presas e segundo a PRF, o material apreendido equivale a cerca de R$ 9 milhões.

Ainda de acordo com as informações dos agentes, durante uma fiscalização no posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, deram ordem de parada ao condutor de um veículo com placa de Muqui-ES, mas o motorista acelerou o carro e fugiu.

Os policiais seguiram o automóvel que conseguiu escapar em alta velocidade. Buscas foram realizadas e o veículo foi localizado abandonado no bairro Vila Ursulino. Segundo a ocorrência, os 78 quilos de pasta base de cocaína estavam em caixas de papelão no porta-malas do carro.

Uma revista foi feita no veículo e os agentes constataram itens de identificação adulterados. O automóvel era um clone, sendo o original (abordado pela PRF) licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 08 de janeiro de 2021 na mesma cidade.