Mais de 200 pinos de cocaína apreendidos em BMDivulgação

Publicado 11/02/2022 13:32

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam duas pessoas por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação da PM ocorreu na quinta-feira, dia 10 na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas.

Os policiais foram ao endereço após denúncia de que um homem, que seria o gerente do tráfico, estava na localidade com uma quantidade de drogas. Os agentes quando chegaram ao imóvel foram recebidos pela companheira do suspeito. O homem também estava em casa no momento da abordagem.

No interior da casa, 228 pinos de cocaína foram encontrados dentro de um guarda-roupa. O casal e o material apreendido foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.