Transtornos são registrados por conta da chuva em BMDivulgação

Publicado 07/02/2022 22:16

Barra Mansa - Um temporal atingiu Barra Mansa na tarde desta segunda-feira, dia 07, e provocou transtornos em pontos da cidade. Duas quedas de muros de contenção foram registrados nos bairros Santa Rita da Dutra e Boa Vista.

Deslizamentos de terra também ocorreram nos dois locais. A Rua João Xavier Itaboraí que parcialmente obstruída e no Santa Rita da Dutra, o deslizamento aconteceu na Rua Jarbas Cansado Trindade.

De acordo com a Defesa Civil, no fim da manhã desta segunda-feira, o órgão foi comunicado do aumento da vazão da represa do Funil, em Itatiaia, de 404 m³/s para 456 m³/s. Em menos de 24 horas é o terceiro aumento da vazão realizado por Furnas.

"O nível do Rio Paraíba do Sul está em 3,82 metros e com uma vazão de 738 metros cúbicos por segundo. Com a nova vazão e a previsão de chuvas fortes na região há riscos de transbordo do Paraíba no município", falou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada por conta de alagamentos pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.