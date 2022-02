Elevação do nível do Rio Paraíba do Sul causa pontos de alagamento em Barra Mansa - Reprodução/ Redes Sociais

Elevação do nível do Rio Paraíba do Sul causa pontos de alagamento em Barra MansaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/02/2022 14:14

Barra Mansa - O nível do Rio Paraíba está cerca de 2 metros acima da normalidade em Barra Mansa e isso provocou pontos de alagamento na manhã deste sábado, dia 05, na cidade. Ocorrências de inundações foram registradas nos bairros Vista Alegre, Vila Maria, Roberto Silveira e no distrito Floriano.

O transbordamento do Rio também aconteceu na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro da cidade. A água já alcançou quintais de algumas casas ribeirinhas. A Defesa Civil informou que até o momento desta publicação, não havia desabrigados ou desalojados.

De acordo com órgão, o Rio Paraíba do Sul atingiu nesta manhã 4,35m, sendo que o normal é de 2,50m. Já os rios Barra Mansa e Bananal estão com níveis elevados: 1,1m e 3,06m, respectivamente, mas estão dentro de suas margens de segurança.

“A represa de Furnas está operando dentro de sua vazão de segurança. O que contribuiu para a elevação do rio foram as chuvas fortes que atingiram as cidades de Resende e Itatiaia nas últimas horas”, disse o coordenador de Defesa Civil da cidade, João Vitor da Silva Ramos.

Elevação do nível do Rio Paraíba do Sul causa pontos de alagamento em Barra Mansa Reprodução/ Redes Sociais

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe) indica que o fim de semana será de chuvas na região.