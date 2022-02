Assassinato registrado em BM nesta 2ª feira, dia 07 - Divulgação

Publicado 07/02/2022 09:48 | Atualizado 07/02/2022 11:15

Barra Mansa - Um assassinato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 7, no bairro São Francisco, em Barra Mansa. Um homem, de 42 anos, identificado como Adilson Alves Leal, foi morto dentro de sua residência na Rua José Coutinho de Carvalho.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi até a porta após ouvir os cachorros latindo, mas não vendo nada retornou para o quarto. Depois de algum tempo teria ouvido alguém bater a porta dizendo ser policial. Um homem então entrou na casa, retirou Adilson do quarto, o levou para sala e efetuou os disparos.

No local do crime, a perícia encontrou cinco cartuchos deflagrados de calibre 556 e três de calibre 12, ainda um carregador de pistola 9mm e 14 cartuchos intactos do mesmo calibre. O homicídio foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (DP) e até o momento desta publicação ninguém havia sido preso.