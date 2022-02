Esquema de vacinação nesta quinta-feira, dia 10, em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 09/02/2022 16:06

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira, dia 09, o município de Barra Mansa recebeu 6.420 doses de vacinas contra covid-19. Sendo 1.410 da Pfizer pediátrica, 3.330 da Janssen e 1.680 da Pfizer para adultos. Confira a programação de vacinação para esta quinta-feira, dia 10.

A aplicação em crianças com cinco anos de idade ou as que possuem imunossupressão, dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, ocorrerá na Clínica da Família na Vista Alegre, Coringa 1, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro ou Paraíso de Cima. O Pró Saúde também oferta a vacina as segundas, quartas e quintas-feiras.

A vacinação para as crianças a partir de 06 anos acontecerá nas seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia ou Paraíso de Cima.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil, documento pessoal e comprovante de residência.

Já para jovens e adultos, aplicação acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom. O esquema de imunização para este grupo nesta quinta-feira, dia 10, é o seguinte:

Primeira dose em pessoas a partir de 12 anos; 2ª doses agendadas (CoronaVac e Janssen no PSF do Ano Bom); AstraZeneca e Pfizer em todos os postos, para quem recebeu a 1ª dose até 10/10; 3ª dose para maiores de 18 anos que receberam a 2ª dose até o dia 10/10; 4ª somente em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 10/10.

Os documentos necessários para ser vacinado são: cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. No caso da 4ª dose é preciso também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.