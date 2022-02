Ocorrência foi registrada na 90ª DP em barra Mansa - Divulgação

Publicado 17/02/2022 09:22

Barra Mansa - Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de drogas, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Um homem também foi preso na ocorrência registrada na madrugada de quarta-feira, dia 16.

Segundo as informações, os policiais realizavam uma fiscalização de combate ao narcotráfico, e o veículo com placa do Rio de Janeiro foi parado. O motorista, de 36 anos, apresentou nervosismo o que chamou a atenção dos agentes.

Uma busca foi feita no interior do veículo e o seguinte material foi encontrado: 870g de cocaína e cerca de 6 kg de maconha. Ainda segundo a PRF, praticamente todo material estava preparado para venda no varejo em “bocas de fumo”. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.