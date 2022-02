Guardas municipais suspeitaram do veículo que estava estacionado no bairro São Luiz - Divulgação

Publicado 19/02/2022 12:15

Barra Mansa - Um veículo roubado foi recuperado em Barra Mansa no fim da tarde de sexta-feira, dia 18. O carro estava estacionado no bairro São Luiz e chamou atenção dos agentes da Guarda Municipal.

Uma consulta foi realizada no sistema eletrônico, e foi verificada a restrição por roubo ou furto no sistema nacional de veículos.

Segundo a ocorrência, o automóvel tinha um registro de roubo/furto em Volta Redonda. O carro foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa e agora está no pátio da Guarda Municipal, no Parque da Cidade, até a retirada do dono.