Carro estava parado na Via Dutra em Barra MansaDivulgação

Publicado 26/02/2022 16:38

Barra Mansa - Um veículo com registro de roubo no dia 04 de fevereiro de 2022, no município de Belford Roxo (RJ) foi recuperado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Barra Mansa. A ação ocorreu na noite de sexta-feira, dia 25.

Segundo os policiais, uma fiscalização da 'Operação Carnaval' estava em andamento quando notaram o carro parado no km 288, na pista sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra. Os agentes realizaram uma inspeção no automóvel, constataram itens de identificação com indicação de adulteração e confirmaram através do sistema que o carro se tratava de um clone.

O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia de Barra Mansa, a 90ª DP, para onde o veículo foi levado.