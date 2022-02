Grebal abre inscrições para curso de teatro em BM - Divulgação

Publicado 25/02/2022 10:19

Barra Mansa - O Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) abriu inscrições para o curso de teatro destinado para o público a partir de 10 anos de idade. Ministradas pelo ator e diretor Paulo Rangel, as aulas serão gratuitas, e há uma taxa de R$ 50 para inscrição.

Os interessados devem garantir a vaga até 11 de março, pelo WhatsApp (24) 99912-1975 ou na sede que fica na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro da cidade. O horário de atendimento da secretaria é de terça a sexta-feira, das 13h às 17h.

O curso, que é uma parceria com Cia Teatral Granada, terá início em 12 de março. As aulas ocorrerão aos sábados, das 14h30 às 16h30. Segundo a diretoria, os protocolos de prevenção contra a covid serão cumpridos.

O presidente do Grebal, Paulo Rangel, disse que os alunos vão aprender técnicas e exercícios de interpretação e concentração, expressão corporal e facial, improvisação, desinibição e até a montagem de espetáculo.

Visando também o social, o Grêmio Barra-mansense de Letras fará uma campanha de arrecadação de leite e ração. A ideia é que os alunos do curso façam as doações intercaladas: dois litros de leite em um mês e 1kg de ração no mês seguinte. O material arrecadado será destinado para instituições do município.