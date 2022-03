Encontro musical será publicado na página do Grebal no Facebook, às 18h - Divulgação

Publicado 05/03/2022 16:09

encontro musical irá marcar o início das comemorações dos 47 anos do Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal). O evento virtual será publicado em vídeo na página do Barra Mansa - Umirá marcar o início das comemorações dos 47 anos do. O evento virtual será publicado em vídeo na página do Facebook do Grebal , neste domingo, dia 06, às 18 horas.

De acordo com o presidente da entidade, Paulo Rangel, a iniciativa marca as conquistas da entidade. Que desde o início da pandemia de covid-19 precisou superar vários desafios e se reinventar para garantir a continuidade das atividades culturais e o acesso do público.

“São 47 anos de dedicação à arte literária. E hoje, nesse cenário de incertezas geradas pela pandemia, o Grebal se orgulha por ter se reinventado neste período de distanciamento. Comemorando mais esse aniversário, trazendo grandes realizações para compor a cena cultural da cidade de Barra Mansa. E é reafirmando-se no movimento cultural da nossa cidade, que hoje, o Grêmio Barra-mansense de Letras agrega à sua história a comunhão dos diversos segmentos da arte. Hoje, comemoramos o aniversário do Grebal com amigos que “cantam” a satisfação de fazerem parte dessa trajetória, que se escreve há 47 anos”, disse.

O evento sob direção de Paulo Rangel, conta com o artista Abrahão Lincoln Graciosa Machado, que se apresenta em voz e violão. O show intitulado “Encontro Musical Lincoln convida Amigos” terá as participações de Estélia Meg, Paulo Rangel, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, Amanda Gomes, André Vaz, Dilma Castro Oliveira e Menulfo Nery Bezerra.

As comemorações pelo aniversário irão continuar na segunda-feira, dia 07, com o sarau comemorativo, que dessa vez terá duração de uma semana. Uma poesia será publicada por dia, com os declamadores do Sarau Mestres da Poesia: Paulo Rangel, Indieslay Meneguiti, Amanda Gomes, João Pedro Barros, Rita Rangel, Estélia Meg e Ceminha Guedes.

Segundo o presidente do Grebal, “as poesias foram escritas especialmente para o sarau de aniversário pela poeta e grebalista Fernanda Pereira”, contou Paulo Rangel.