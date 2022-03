Publicado 04/03/2022 14:51

Barra Mansa - Um motorista de ônibus, de 40 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto em Barra Mansa. O caso ocorreu próximo ao bairro Nove de Abril, na BR-393, na noite de quinta-feira, dia 03.

Segundo a ocorrência, o autor do disparo fez sinal para o ônibus parar e ao entrar disse ser um assalto. Dentro do coletivo acabou atirando contra o condutor do veículo, que foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB). Até o momento desta publicação, a vítima permanecia em estado grave.

Ainda de acordo com as informações, o criminoso fugiu logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime.