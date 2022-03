Material apreendido em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:53

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. A apreensão aconteceu na quarta-feira, dia 09.



Os policiais militares foram até o endereço após informações sobre homens que estariam escondendo drogas em uma área de mata no local. Após buscas, os agentes encontraram cerca de 700 pinos de cocaína enterrados.

Segundo a PM, buscas pela localidade foram realizadas, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.