Barra Mansa libera o uso de máscarasDivulgação

Publicado 11/03/2022 07:30

Barra Mansa - O governo municipal de Barra Mansa decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra covid-19, em locais abertos e fechados. A decisão do prefeito Rodrigo Drable está no decreto municipal nº 10.693.

A medida entrou em vigor nesta quinta-feira, 10. Segundo o documento, os moradores ficam desobrigados do uso de máscaras em locais públicos, estabelecimentos comerciais, industriais, prestação de serviço, órgãos públicos e àqueles destinados à prática de esporte.

Ainda de acordo com o decreto, o uso do item de segurança ainda será obrigatório dentro de unidades de saúde e hospitais. Já em unidades de ensino público e particular haverá flexibilização apenas em salas de aulas com 100% dos alunos vacinados.

Os dados do boletim epidemiológico da cidade apontam queda de casos graves da doença, internações e uso de respiradores. Os dados divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde de BM na última quarta-feira, 09, registram uma ocupação de 10% dos leitos clínicos e 0% dos leitos de UTI. O total de mortes na cidade em decorrência da doença chega a 730, desde o início da pandemia.