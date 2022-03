Captações de água nas ETAs Nova e São Sebastião em BM foram interrompidas nesta 2ª feira - Divulgação

Captações de água nas ETAs Nova e São Sebastião em BM foram interrompidas nesta 2ª feiraDivulgação

Publicado 14/03/2022 17:39

Barra Mansa - As captações de água nas ETAs Nova e São Sebastião, em Barra Mansa ficaram interrompidas nesta segunda-feira, dia 14. O motivo foi uma queda de energia na noite de domingo, dia 13. As duas estações de tratamento são responsáveis pela distribuição de água a cerca de 80% do município.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade (Saae-BM), equipes da Light foram ao local durante a madrugada, mas não acharam o problema que interrompeu o fornecimento de energia e retornaram nesta manhã para o reparo. Ainda de acordo com a autarquia, os moradores devem economizar água.