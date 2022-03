Procon realiza atendimento itinerante no bairro Vila Nova em Barra Mansa - Paulo Dimas

Publicado 15/03/2022 13:40 | Atualizado 15/03/2022 13:41

Barra Mansa - O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa realizou nesta terça-feira, dia 15, um atendimento no Calçadão do bairro Vila Nova. A atividade ocorreu perto do Colégio Estadual Iracema Leite Nadero e contou ainda com a parceria da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BM).

Durante a ação, em comemoração ao Dia do Consumidor, os moradores tiraram dúvidas e tiveram acesso aos serviços oferecidos pelo órgão. Segundo o gerente do Procon - BM, Felipe Goulart, a ação marca o retorno dos atendimentos itinerantes, que até então, estavam suspensos por conta da pandemia de covid-19.

“Ações como essa são importantes porque, apesar do Procon ser bem localizado no Centro, levar nosso serviço aos bairros nos possibilita ter mais proximidade com os moradores para ouvirmos novas demandas e o que a população realmente pensa. Após um período de recesso por causa do coronavírus, nós iremos retomar com a iniciativa itinerante nos bairros”, falou Felipe.

O Gerente ainda ressaltou que informar a população é fundamental para que os moradores entendam seus direitos.

“A gente fala sempre para o consumidor que não existe nada pior do que você ficar com sentimento de que foi lesado e nós estamos aqui justamente para ajudá-los a não passar por situações como esta”, disse o gerente.

A vereadora Cristina Magno também esteve presente na atividade e comentou sobre a ação.

“Esse atendimento é um avanço para os moradores, pois muitas vezes eles têm alguma demanda e não conseguem ir até a sede do Procon e ao fazer ações itinerantes nos bairros, o consumidor se sente mais amparado”, pontuou.

O Procon de Barra Mansa fica na Rodoviária Shopping, no Centro da cidade. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.