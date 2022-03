Palestra sobre prevenção do uso de drogas em BM - Felipe Vieira

Publicado 15/03/2022 14:44

Barra Mansa - Os 40 novos atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Barra Mansa participaram de uma palestra com diversas orientações sobre a prevenção e uso prejudicial das drogas. A ação aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 14.

O evento promovido pela Secretaria de Ordem Pública, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) teve o objetivo de alertar os jovens, como explica o coordenador da Compod, César Thomé.

“Nosso trabalho é preventivo, nunca de combate. Com as redes sociais os jovens têm mais acesso a todo tipo de informação e o nosso papel é chegar à frente. Para nós da Compod é uma honra estar abrindo a programação de palestras com os novos atiradores”, falou.

O instrutor-chefe do TG, 1º sargento Wesley César Santana, falou sobre a importância da ação.

“Julgo extremamente importante e necessário para darmos conhecimento aos nossos jovens dos problemas que os vícios trazem para o ser humano, ao mesmo tempo em que estamos realizando um trabalho de cunho preventivo. Nosso intuito é continuar com essas palestras ao longo de todo o ano de instrução, de forma a introduzir conhecimento, valores e lapidar o caráter de nossos atiradores”, comentou o sargento.

Em nome de toda a turma de instrução do ano de 2022, o jovem atirador Laçalvia, de 20 anos, agradeceu ao final da apresentação.

“A palestra foi muito boa e de forma descontraída. Nos trouxe muitas informações que vão agregar muito em nossa vida. A prevenção ao uso e o combate às drogas não é um ato só de agora, é algo que vamos levar por toda a nossa trajetória”, declarou.