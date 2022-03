Mais uma etapa da vacinação pediátrica contra covid-19 nas unidades de ensino de Barra Mansa - Chico de Assis

Publicado 18/03/2022 07:22

Barra Mansa - O município de Barra Mansa segue com a busca ativa para vacinação de alunos contra covid-19 em unidades de ensino, públicas e privadas. A ação começou no último dia 15. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida tem o objetivo de ampliar a quantidade de crianças com idade entre cinco e 11 anos imunizadas contra a covid-19.

As equipes da SMS realizam reuniões com os pais nas instituições de ensino onde explicam a importância da imunização para conter a doença. Os responsáveis recebem um pedido de autorização e caso estejam de acordo, preenchem o documento para que imunização ocorra.

Eles também recebem orientações sobre a segunda dose, que é agendada no cartão de vacinação da criança e aplicada na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Na tarde desta quinta-feira, dia 17, receberam a vacina, os estudantes do Colégio Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança. A moradora do bairro Boa Sorte e mãe de uma aluna da instituição, Nelli Martins Pereira, falou sobre a imunização.

“A vacinação traz segurança e tranquilidade para nós, pais. Tenho mais uma filha, de 18 anos, e o fato de apenas a menor não ter recebido a dose do imunizante me preocupava muito. Rezei muito para que isso acontecesse”, disse.