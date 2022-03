BM entrega os primeiros cartões do ‘Vale Social’ - Paulo Dimas

BM entrega os primeiros cartões do ‘Vale Social’Paulo Dimas

Publicado 21/03/2022 10:39

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa realizou a entrega dos cartões dos primeiros 27 beneficiados pelo ‘Vale Social’. O benefício oferece gratuidade em transportes de concessão estadual (rodoviário intermunicipal, metroviário, ferroviário e aquaviário). A entrega aconteceu na sexta-feira, dia 18.

O programa do Governo do Estado atende portadores de deficiência (física, auditiva, visual ou mental) e doentes crônicos que estejam em tratamento médico ou medicamentoso, em unidade pública de saúde ou conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde).

“Graças a um empenho do nosso prefeito Rodrigo Drable e uma parceria com o governo estadual, através do governador Cláudio Castro e do secretário de Assistência Social do estado, Matheus Quintal, Barra Mansa está saindo na frente, se tornando um polo do Vale Social. Cabe ressaltar que isso não isenta as empresas municipais do passe livre. Essa é uma conquista a mais para os cidadãos”, disse o Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas.

A coordenadora do Vale Social e Passe Livre da cidade, Márcia Estrella, explicou que “antes os usuários tinham que ir até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para buscar o ‘Vale Social’ e havia a dificuldade de não ter a certeza de quando estava pronto. Como a demanda estava muito grande e havia a dificuldade de deslocamento, o prefeito Rodrigo Drable e o secretário J. Chagas buscaram pela parceria”, falou.

Ainda de acordo com a coordenadora “o benefício vai auxiliar no deslocamento, pois esse é intermunicipal e irá auxiliar aos que realizam tratamento fora domicílio (TFD). O número de passagens é limitado e de acordo com a necessidade de cada um”, explicou.

O pedido do Vale Social é feito através de um formulário, “antes as pessoas tinham que passar por perícia, agora o médico responsável pelo tratamento de cada um irá preencher a requisição do benefício. Em dezembro nós realizamos 240 solicitações e hoje nós liberamos as primeiras. Dentro de cerca de 15 dias temos a previsão de entregar novos cartões”, disse a coordenadora do ‘Vale Social’.

A pessoa interessada deverá se dirigir à sede da SMASDH, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 252 (ao lado da prefeitura), no Centro. Os seguintes documentos são necessários: ficha de cadastro, que pode ser obtida no site www.valesocial.rj.gov.br/formularios; laudo médico no verso da ficha, devidamente preenchido pelo médico do solicitante; cópia da Certidão de Nascimento ou Cópia da Carteira de Identidade (RG); cópia do CPF; cópia do Comprovante de residência e da identidade do titular (se não for o próprio).

Para menores de idade ou adultos incapazes, apresentar cópia da identidade do responsável ou representante legal; 01 foto 3x4 (original e recente). O local de tratamento deverá ser obrigatoriamente uma Unidade Pública de Saúde ou conveniada ao SUS.