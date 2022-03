Publicado 25/03/2022 00:00 | Atualizado 25/03/2022 00:01

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, 24, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa participou da capacitação do novo ciclo do ICMS Ecológico. O encontro aconteceu na cidade de Rio Claro. Durante a ação, foram apresentados os critérios, documentos e orientações para que os municípios possam enviar suas informações, compondo a avaliação do Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA).

O curso de Capacitação ICMS Ecológico ocorre em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de ajudar a gestão municipal na melhoria de seus indicadores do ICMS Ecológico, e em consequência, fazer com que eles consigam aumentar os valores do repasse financeiro.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, falou sobre o desempenho da cidade nos anos passados.

“Em 2020, no ranking entre os 92 municípios do Estado, Barra Mansa ocupava o 57º posicionamento, em 2021, avançou para a 45ª posição, e agora, para o ano fiscal de 2022, alcançou a 19ª. Essa é a melhor posição que o município já atingiu. A colocação obtida nesse ano é reflexo das práticas ambientais e atuação da administração municipal. Nossa intenção é melhorar a posição todo ano e estamos trabalhando muito para isso”, disse.