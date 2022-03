90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa - Divulgação

90ª Delegacia de Polícia de Barra MansaDivulgação

Publicado 22/03/2022 14:49

Barra Mansa - Agentes da 90ª Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa prenderam em flagrante, um homem por homicídio. Ele foi detido após dar entrada no Hospital de Porto Real.

crime ocorreu na última quarta-feira, dia 16 , no bairro Vila Maria. De acordo com a ocorrência, no decorrer das investigações, os policiais encontraram o carro usado pelo suspeito na Rodovia Presidente Dutra.

Logo depois, o indivíduo foi localizado baleado na unidade hospitalar. O homem foi reconhecido por uma testemunha que acompanhava a vítima no momento dos tiros.

Segundo a Polícia Civil, as investigações do caso continuam para identificação de outros envolvidos e apuração da motivação do crime.