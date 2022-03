Alunos puderam conhecer todo o processo da Estação de Tratamento de Água - Paulo Dimas

Publicado 24/03/2022 07:00

Barra Mansa - Estudantes da Escola Vocacionada Socioambiental, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa visitaram nesta quarta-feira, dia 23, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova, no bairro Roberto Silveira. A ação faz parte das comemorações pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março.

Durante a visita os alunos conheceram o processo da Estação de Tratamento de Água: o caminho que a água faz desde a sua captação no Rio Paraíba do Sul, até a chegada às torneiras dos moradores.

A gerente de operações, Raquel de Almeida, recebeu o grupo de alunos do 6º ao 9º ano. Além de explicar o funcionamento da ETA Nova, ela ainda falou sobre a importância do uso consciente da água.

“Tendo a oportunidade, estamos sempre recebendo a visita das escolas para apresentar aos estudantes o trabalho que o Saae realiza no tratamento da água no município. Além disso, conseguimos passar para eles a importância da conscientização e o uso responsável. É essencial que as pessoas tenham esse conhecimento e que divulguem informações corretas, para que o uso da água seja feito de forma zelosa e os nossos rios sejam cuidados. A visita dos estudantes, desperta esse olhar para os rios, para a manutenção da qualidade da água e a preocupação com o uso. Eles são o nosso caminho para a conscientização não só dentro de casa, mas também com toda a comunidade”, falou Raquel.

A professora Flávia Cardoso Duarte Amadeu, que acompanhou os alunos, disse que atividades fora do ambiente escolar enriquecem o conhecimento.

“Nesta semana nós comemoramos o Dia Mundial da Água e a ideia de trazê-los é para mostrar na prática o que é apresentado em sala de aula. A visita é importante no despertar para a conscientização e todo o cuidado que temos que ter com o nosso meio ambiente, que é um dos pilares da nossa escola, que é Vocacionada Socioambiental”, enfatizou a professora.