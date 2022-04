Procon de BM também apresentou algumas dicas que devem ser seguidas na hora da compra dos chocolates - Paulo Dimas

Publicado 13/04/2022 08:26

Barra Mansa - O Procon de Barra Mansa (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou uma pesquisa de preços de caixas de bombons, ovos e barras de chocolate. O levantamento foi realizado entre sexta-feira, dia 08, e segunda-feira, dia 11.

Segundo os dados apurados pelo órgão, a variação no valor final do produto, dependendo do estabelecimento, pode ser chegar a quase R$11,00.

O coordenador do Procon-BM, Felipe Goulart, disse que agentes do órgão percorreram oito estabelecimentos situado no Centro da cidade e verificaram o preço de 17 produtos.

“Por se tratar de mercadorias que possuem diversas marcas, tamanhos diferentes e algumas especificidades, como brinquedos e recheios, mapeamos o preço dos chocolates e ovos mais comuns encontrados nos supermercados e lojas. Por exemplo, a caixa de bombom Garoto de 250 gramas pode ser encontrada por R$7,99 até R$11,99. O ovo de chocolate diamante negro ou Laka de 500 gramas também tem uma variação de custo grande, podendo ser encontrado por R$76,99 até R$87,90, uma diferença de R$10,91”, citou o coordenador.

Ainda segundo o Procon, algumas ações podem ajudar no momento da compra dos chocolates, como: exigir a nota fiscal dos produtos, inclusive dos ovos de chocolate de fabricação caseira e artesanal e observar o estado de conservação da embalagem. As embalagens não devem apresentar sinais de violação, furos ou partes amassadas.

O consumidor também deve estar atento à data de validade do produto, bem como as suas especificações, como ingredientes, presença ou não de alergênicos ou intolerados, como glúten e lactose, peso líquido e número de referência, que identifica o peso e tamanho dos ovos.

Por fim , o órgão alertou que quem deseja presentear ovos com brinquedos é preciso prestar atenção ao selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que identifica a qualidade e a faixa etária recomendada para aquele produto.

Para tirar dúvidas ou realizar denúncias, seguem os telefones do Procon de BM: (24) 3029 9850, 3029 9365 e 3029 9368.