Rua Doutor Mário Ramos é liberada para o tráfego de veículos e pedestres nesta quinta-feira, dia 07Paulo Dimas

Publicado 07/04/2022 10:02

Barra Mansa - O tráfego de veículos e pedestres volta a ser liberado nesta quinta-feira, dia 07, na Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa. O trecho entre o trevo e o posto de combustível estava interditado desde o dia 14 de fevereiro.

No local, ocorreu o rompimento da galeria de águas pluviais que rompeu as tubulações de gás e água, fez parte da calçada de um estacionamento particular ceder e causou ainda o desabamento parcial da rua.

Segundo a prefeitura, o asfaltamento do trecho está previsto para começar em aproximadamente 15 dias.

“Neste período, vamos deixar a via aberta para que haja a acomodação do solo a partir do tráfego pesado de veículos. A intenção é evitar a formação de recalque, degraus. Depois então, faremos o asfaltamento definitivo”, citou o prefeito Rodrigo Drable.

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e a Secretaria de Manutenção Urbana realizaram as seguintes ações na Rua Doutor Mário Ramos: reconstrução da galeria de águas pluviais há quase 15 metros de profundidade e a recomposição do aterro, serviços necessários e de alta complexidade.

Segundo a Defesa Civil, o desabamento na via foi causado devido à intensidade das chuvas no mês de fevereiro e o grande fluxo de água que provocou danos à rede de captação de águas pluviais e ocasionou o rompimento da tubulação. Na ocasião, também houve vazamento de gás natural e a interdição momentânea do posto de combustível.