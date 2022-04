Galerias de águas pluviais foram reconstruídas na Rua Doutor Mário Ramos, em BM - Divulgação

Publicado 02/04/2022 17:10

Barra Mansa - As obras de reconstrução das galerias de águas pluviais na Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa estão em fase final. A previsão é que nos próximos dias, o trânsito de veículos e pedestres seja liberado no local.

No último dia 14 fevereiro, parte da calçada da via desabou, apontando o problema subterrâneo. As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) atuam no local para concluir o aterramento do trecho entre o trevo de acesso à via e o posto de combustíveis. Depois, será realizada a recomposição asfáltica do trecho.

Segundo o coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Mattea Salgado Santos, os serviços avançaram, uma vez que os trabalhos no local foram complexos.

“Avançamos gradativamente para que o serviço fosse realizado de forma que não volte a dar problemas”, destacou.