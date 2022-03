Assassinato foi registrado na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Assassinato foi registrado na 90ª DP em Barra MansaDivulgação

Publicado 31/03/2022 08:23

Barra Mansa - Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros no bairro São Pedro, em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua Rodolfo Marques, na noite de terça-feira, dia 29.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas segundo a ocorrência quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sem vida.

De acordo com as informações da polícia, o indivíduo já havia escapado de uma tentativa de homicídio há alguns meses quando chegou a ser baleado. O registro do assassinato foi feito na 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa.